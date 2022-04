La fase final de la Copa BetPlay 2022 ya comenzó y varios equipos empezaron a enfilar su clasificación a los cuartos de final. Y justamente fueron los equipos que, además, marcaron la mayor cantidad de asistencia para estos partidos. Atlético Nacional y Millonarios debutaron con goleadas y contaron con un increíble apoyo de sus fanáticos en sus respectivas plazas.

El pasado miércoles, 20 de abril, Nacional recibió en casa la visita de Once Caldas y el equipo antioqueño no defraudó a los miles de hinchas que fueron al Atanasio Girardot. Fue victoria por 3-0 y la lluvia no fue capaz de espantar a los seguidores que no le fallaron al conjunto Verdolaga.

Luego, el jueves 21 de abril, el que decoró con un gran marco el estadio El Campín fue Millonarios. Los Azules también debutaron en octavos de final ante Jaguares y Alberto Gamero puso el equipo principal de los Embajadores para imponer jerarquía. Más de 17 mil hinchas asistieron a este compromiso que terminó 3-0 a favor de los locales.