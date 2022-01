Una lamentable noticia vuelve a conocerse en el fútbol colombiano, cuando los jugadores del Atlético Bucaramanga denunciaron que fueron robados y agredidos por hinchas del mismo equipo.

Según contó en sus redes sociales el jugador Juan Camilo Chaverra, los vándalos ingresaron a la concentración del equipo y dañaron todo lo que estaba a su paso, posteriormente golpearon a algunos jugadores y terminaron robándole sus pertenencias.

"Impresentable lo que acaban de hacer unos hinchas desadaptados y delincuentes al meterse a nuestra sede a agredirnos y a robarnos nuestras pertenencias. Creo que los que nos quedamos y todos los compañeros que han llegado siempre queremos lo mejor para la institución y sus hinchas", contó Chaverra en su cuenta de Twitter.

El portero siguió expresando su malestar asegurando que los futbolistas pueden escuchar a los hinchas, pero esa no son las formas de hacerlo.

"Lamentable lo sucedido y creo que esto no son hinchas si no unos delincuentes. Nosotros como jugador siempre vamos a estar dispuestos a escucharlos siempre y cuando lleguen con respeto y no cómo lo hicieron en la noche de hoy!! Impresentable", dijo Juan Camilo

Aquí la imagen que publicó Chaverra de cómo destrozaron el lugar y los raspones: