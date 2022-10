Jorge Luis Pinto tomó el mando del banco del Deportivo Cali de manera oficial y ya entrenó con el plantel, pero también tuvo su primer encontronazo con un periodista en la rueda de prensa de su presentación.

El técnico fue consultado sobre su fama de ser duro con los futbolistas, a lo que Jorge Luis se molestó y le respondió a la periodista Carmen Alicia Sarmiento con mucha vehemencia, la regañó y sacó a relucir los triunfos que ha conseguido a lo largo de su carrera.

"Yo soy duro en las respuestas, ¿y no le dijeron que había sido quinto en el mundo y cuarto en los Olímpicos y que he ganado en todos los países donde he estado?, ¿eso no se lo dijeron? No, perdóname", dijo Pinto inicialmente.

Después agregó: "Es que hago una anotación adjunta a lo que le dijeron, ¿sí? Entiéndame, por favor. Le voy a responder su pregunta con inmenso aprecio. Me conocieron porque muchos me conocen. Les hablé de quién soy yo, un hombre pulcro, trabajador, que amo la camiseta que dirijo y yo quiero que ustedes hagan lo mismo".

Pinto hará su debut en el banquillo del Cali cuando enfrente en el clásico al América de Cali, el próximo domingo 9 de octubre a las 5:35 PM.