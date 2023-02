Deportivo Cali no levanta cabeza y no pudo de local ante el Once Caldas, empatando 0-0, en lo que era su debut en la Liga Colombiana, tema que tiene muy preocupados a sus hinchas, más ante los rumores de una supuesta pelea en el camerino, en la que el técnico Jorge Luis Pinto sería protagonista.

Hace unos días, se aseguró que el técnico nortesantandereano se había agarrado con el futbolista John Vásquez en un entrenamiento, y que le había comunicado al atacante que no contaría más con él en este semestre.

Sobre el tema, Jorge Luis salió a aclarar que no se agarró con ningún jugador y en medio de la molestia, aseguró que él ya no está para esas cosas, con la experiencia y partidos que ha dirigido a lo largo de su carrera como director técnico.

“De ninguna manera. Yo, a mis años y a mi edad, después de recorrer tanto y después de dirigir 1.250 partidos en clubes y 175 en selecciones. ¿Me voy a poner a pelear y a discutir? No, padre, yo ya no estoy pa’ eso”, expresó Pinto ante los medios de comunicación.

Ante la ausencia de Vásquez en el partido ante Once Caldas, Pinto respondió: "¿Por qué no me pregunta por el resto de jugadores que no estuvieron? ¿Y los otros 13? Tiene que preguntarme por todos, porque es normal, lo de John es normal. No, no, no. Él, cuando esté en perfectas condiciones, bueno y dispuesto, a nivel físico y técnico, irá a jugar. Porque él vino a jugar, es un jugador experimentado. Pero me gusta que también me pregunta por los otros".

De esta manera, Jorge Luis buscó calmar las aguas sobre la controversia y ahora la duda es conocer si John estará en el próximo juego ante Atlético Nacional.