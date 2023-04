Una gran polémica se armó por la expulsión del futbolista Juan Camilo Angulo en el partido que ganó el Deportivo Cali por 2-1 ante el Unión Magdalena, esto debido a que fue una acción infantil y que generó especulaciones por parte de la afición del 'Ciclón' contra el defensor, debido al conocido cariño del jugador por el cuadro 'verdiblanco'.

Por medio de las redes sociales, algunos seguidores del fútbol colombiano, aseguraron que fue muy dudosa la actitud de Juan Camilo y lo acusaron de hacerse expulsar para que el equipo 'azucarero' se viera beneficiado, es por esto que el lateral tuvo que salir a aclarar lo ocurrido por medio de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Angulo lamentó que estén generando este tipo de especulaciones, aunque aceptó que se equivocó, por lo que decidió ofrecerle excusas a sus compañeros e hinchada del Unión por haber dejado a su equipo con 10 hombres, pero también reconoció su cariño por el cuadro caleño.

"Ante los infundados rumores esparcidos por la opinión pública en redes sociales, con el claro objetivo de generar controversia y malos entendidos con la hinchada en referencia al partido Deportivo Cali vs. Unión Magdalena, me permito aclarar que cometí un error y asumo mi responsabilidad por lo ingenuo que fui. Pido disculpas a todos mis compañeros, el equipo y la hinchada en general. Para nadie es un secreto el cariño que tengo por todo lo vivido y logrado en su momento en cada uno de los clubes de mi carrera profesional, en especial el Deportivo Cali", dijo inicialmente el lateral.

Posteriormente, Juan Camilo dejo en claro que aunque cometió un error, nunca lo hizo con la intención de favorecer al Cali, debido a que es un profesional que defiende la camiseta del club que lo contrató, en este caso del cuadro de Santa Marta.

"En la jugada en la cual me vi involucrado y fui expulsado es indispensable aclarar que nunca fue con la finalidad de favorecer al Deportivo Cali como se rumora en las redes sociales. Siempre he sido una persona muy profesional en todos los equipos que he estado y he defendido con orgullo cada escudo como el de hoy Unión Magdalena. Este tipo de malos entendidos no solo afectan mi imagen como jugador profesional, sino mi entorno familiar", concluyó Angulo.