Mucho se habló de la salida de ‘Cariaco’ González de Junior. Los rumores lo ponían en Millonarios, en la MLS y en otras ligas en el exterior, pero el conjunto ‘tiburón’ actuó rápido y gestionó su renovación.

El volante dejó clara la razón por la que se quedó en el equipo y mostró su felicidad por continuar en el conjunto barranquillero: “estoy feliz por seguir vistiendo estos colores y me quedo por el compromiso y la deuda que tenemos con Junior”.

‘Cariaco’ también hizo un pedido importante en busca de conseguir el título: “necesitamos de su apoyo para salir adelante. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos que ir por los objetivos”.

La nómina de Junior fue armada para no solo ser protagonista, sino para salir campeón, eso lo dejó claro el jugador ‘tiburón’: “quiero un título como sea, no solo yo sino todos mis compañeros y está el deseo de salir campeón con esta camiseta y por eso me quedé.”