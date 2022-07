Sheyla García, periodista de Win Sports y catalogada como una de las mejores reporteras del país, pasó por los micrófonos de Bolavip+ a hablar sobre varios temas que la gente poco sabe de ella. Varios de sus seguidores solo saben lo que ven en televisión y, en algunos casos, en sus diferentes redes sociales.

En una entrevista de algo más de una hora, Sheyla contó detalles de sus inicios en el periodismo, de cómo es trabajar en el medio, los colegas con los que más se entiende, su etapa como mamá y mucho más de su profesión.

Además, se refirió a James Rodríguez, su pasado, presente y futuro. También a la Liga Colombiana, el título conseguido por Atlético Nacional y su opinión sobre la mejor hinchada del país.

En nuestro acostumbrado ‘Viral VAR’, reaccionó a bloppers de su pasado, temas políticos, entre otros. Por último, se le midió al ‘Toma y Dame’, respondió sobre su carrera, temas ‘hot’ y sus ‘preferidos’ en la Liga nuestra.

¿Quién es Sheyla García?

Voy a empezar desde mi actualidad, lo mejor que me ha pasado es ser mamá, estoy entrenándome como mamá de Luciana, en mi caso ha sido una experiencia fantástica. Antes de ser mamá siempre he estado entregada en el periodismo, no creía que podía llegar a los medios. Siempre tuve que trabajar, lo hice en mi universidad vendiendo dulces y accesorios.

Desde pequeña siempre me interesaron los deportes, jugué baloncesto y lo hacía muy bien, por eso me entrevistaban. En mi familia todos jugaban fútbol, pero las mujeres baloncesto. Me involucré en los deportes, pero un día, a mis 14 años, me pidieron el favor de entrevistar y presentar.

Sobre James Rodríguez

Soy seguidora de James Rodríguez 100%. Fue un tema en Saque Largo, siempre he defendido al ‘10’, pero no puedo ser ciega con su momento, aunque siempre lo voy a respetar. Ojalá encuentre un club donde tenga ritmo de competencia, es un gran jugador, tiene un mercado amplio, es una estrella mundial y necesita ritmo de competencia.

Top 3 de eventos

El periodista deportivo se gradúa cuando cubre unos Juegos Olímpicos, es la mayor fiesta del mundo, aunque el fútbol mueva las pasiones de todos. Hoy me siento orgullosa de haber estado en unos, todo me lo he ganado a pulso, con trabajo y sin pasar por encima de nadie, mi trabajo ha hablado con diferentes cubrimientos: Copa América, Mundiales, Selección Colombia Femenina y mucho más.

Nacional campeón

No se puede hablar de justicia en el fútbol, si lo merecía, es otra cosa. Nacional fue efectivo, Tolima jugaba mejor, el proceso era mejor, tenía un gran técnico, pero el ‘verdolaga’ tuvo la suerte que no tuvo el rival. Tolima se equivocó en dos de los tres goles en el Atanasio.

‘VIRAL VAR’

Sheyla revivió momentos jocosos en su carrera como periodista. Entrevistas como planta baja y los mejores especiales del 28 de diciembre donde es protagonista.

’Toma y Dame’

El mejor estadio al que ha ido

El Atanasio en Colombia y el Camp Nou afuera.

El mejor evento que ha cubierto

Juegos Olímpicos

El mejor partido

Barcelona vs. Manchester City.

El mejor colega con el que ha trabajado

Muchos.

Es más fácil trabajar con hombres o mujeres

Hombres.

Un sueño cumplido y uno por cumplir

Muchos.

Red social favorita

Instagram.

¿Hincha de qué equipo?

¿Nacional o Medellín?

...

¿Cali o América?

...

¿Millonarios o Santa Fe?

...

¿La mejor hinchada es?

Es la de Atlético Nacional.

Lo primero que le ve a un hombre es

Los zapatos

Arriba o abajo

Arriba

¿Ha sido o le han sido infiel?

…

¿Con la luz prendida o apagada?

Como sea.