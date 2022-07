Daniel Cataño fue blanco de las críticas de los hinchas del Deportes Tolima por fallar el penal que le pudo haber dado el título en la final de la Liga Colombiana ante Atlético Nacional.

Pues el futbolista, que estuvo en silencio por algunos días, ahora salió a hablar sobre la situación que vivió después de fallar el penal, asegurando que está dolido por fallar, pero resaltó que no cometió ningún delito.

"Estoy dolido, triste, somos seres humanos. Fue determinante lo que me pasó para que Tolima no levantara el título, pero estoy dando la cara. No maté a nadie, no le robé a nadie, simplemente juego al fútbol. Hay que ponerle el pecho", afirmó en una entrevista para el programa 'Saque Largo' del canal Win Sports.

Además, Daniel también dijo que le gustaría jugar en un equipo grande del país, y se refirió a los rumores que lo vinculan con el Junior de Barranquilla.

"Entre mis planes siempre he dicho que he querido jugar en equipos grandes. Me gustaría jugar en un equipo como Junior pero en este momento no puedo decir si voy para Junior o no, no tengo conocimiento de ello".