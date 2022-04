Luego de que se disputaran los juegos de vuelta de la tercera fase de la Copa Colombia, este viernes, la Dimayor realizó el sorteo de los octavos de final, fase en la que ya entran los equipos que disputaron copas internacionales y empieza la lucha de verdad por el título del torneo en este año 2022.

Sin ninguna duda, la llave más atractiva de esta fase será el encuentro entre Junior de Barranquilla y el Independiente Santa Fe, un duelo que ya ha sido repetido en varias ediciones de la Copa Colombia, incluida la final en el año 2015, en el estadio El Campin. Por su parte, Atlético Nacional se enfrentará contra el Once Caldas y el América de Cali frente al Unión Magdalena.

Los partidos de ida se disputarán en la semana del 20 de abril, mientras que los de vuelta serán en la semana del 11 de mayo. Estos duelos no se cruzarán con los partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana ya que en esos días no se disputarán estos torneos internacionales.

Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa Colombia

Llave 1: Unión Magdalena vs América de Cali

Llave 2: Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali

Llave 3: Tigres FC vs Independiente Medellín

Llave 4: Once Caldas vs Atlético Nacional

Llave 5: Independiente Santa Fe vs Junior

Llave 6: (Águilas Doradas/Deportivo Pereira) vs Deportes Tolima

Llave 7: Jaguares FC vs Millonarios

Llave 8: Atlético Bucaramanga vs La Equidad