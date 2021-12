Millonarios es el único equipo que tiene una mínima opción de quitarle la final al Deportes Tolima y clasificarse por el grupo B, y uno de sus hinchas más reconocidos el periodista Antonio Casale, expresó su molestia por las bondades que se resaltan del equipo Pijao.

En el programa ‘EquipoF’ del canal ESPN, Antonio criticó que hablaran del Tolima como si fuera Brasil 70 y resaltó que los dirigidos por el técnico tienen muchas falencias y estas se las hizo ver Millonarios.

“Están hablando del Tolima como si fuera Francia de Rusia 2018 o Brasil de 1970 o como si fuera la Italia de esta última Eurocopa y yo no veo eso. Yo ve que el Tolima ha gestionado muy bien el campeonato, pero no le ha pasado por encima a nadie, hoy le ganó al América 0-1, pero no le pudo ganar a Millonarios”, dijo inicialmente el comunicador.

Posteriormente resaltó las que para él son las principales falencias del cuadro ‘vinotinto y oro’: “Sufre como nadie la pelota quieta. El gol de Millonarios en el Campín es infame… no es de ninguna manera superior a Millonarios, al América, Deportivo Cali y si me apura al Junior”, comentó.

Las palabras de Casale encendieron las redes sociales, donde muchos aseguran que el periodista está dolido y llorando porque el Tolima le ganó una final y ahora está muy cerca de volver a eliminarlo.

Aquí el video de Antonio Casale molesto y criticando al Tolima: