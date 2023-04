Unión Magdalena consiguió una grandiosa victoria ante Águilas Doradaspor 3-1, resultado que le sirve para seguir sumando unidades en la difícil tabla del descenso, en donde se encuentra último, pero desafortunadamente, tras finalizar el compromiso, el futbolista del cuadro antioqueño, Marco Pérez, hizo una delicada denuncia con el volante Alexander Mejía.

El volante y capitán del 'Ciclón', fue una de las figuras del partido, teniendo el dominio y liderando a sus compañeros en la victoria, además de luchar cada una de las pelotas que disputó, pero el buen nivel que mostró jugando al fútbol quedó empañado por la denuncia de Marco, que lo acusó de tener actitudes racistas en el campo de juego.

“Estoy un poquito triste porque Mejía me dijo esclavo, y eso es una palabra que en Colombia no podemos usar”, reveló el delantero de Águilas, en lo que es un acto completamente reprochable por parte del experimentado futbolista del Unión, la cual ha generado todo tipo de indignación en las redes sociales por parte de los seguidores del fútbol, los cuales piden una sanción contra el jugador.

Además, en medio de la tristeza, Pérez agregó: “Estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así. Me lo dijo delante de mis compañeros”, dijo ante los medios, y después publicó en sus redes sociales confirmando su denuncia y lamentando que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.

Aquí el video con la denuncia de Marco Pérez: