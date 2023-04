Deportivo Cali vive un momento de crisis futbolística y económica, situación que tiene muy preocupada a su dirigencia e hinchada, al ver que el equipo está muy cerca de caer en puestos de zona de descenso, a pesar de haber conseguido un sufrido triunfo en su última presentación contra el Unión Magdalena.

Uno de los problemas más grandes que tiene el club es en lo económico, debido a que le deben salarios a los futbolistas y a trabajadores de la institución, es por esto que cada peso que llega al equipo es de mucha importancia, por lo que no se pueden dar el lujo de gastar dinero de manera innecesaria, teniendo en cuenta las pobres finanzas en las que anda.

Precisamente por lo mal que está económicamente el Cali, es que la noticia que le dio la Dimayor cae como un baldado de agua fría, ya que la entidad informó que el club 'verdiblanco' deberá pagar la suma de $5,900,000 pesos de multa, por haber retrasado el inicio del partido contra el Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Cabe recordar que ese día, el técnico Jorge Luis Pinto no quiso dejar que se diera el inicio de la segunda parte, reclamando que el campo de juego fuera regado en su totalidad, ya que desde el DIM mojaron una sola parte del terreno, hecho que no le gustó para nada al DT del Cali, el cual finalmente no pudo hacer nada y el juego a pesar de la demora inició y los vallecaucanos terminarían goleados 3-0.