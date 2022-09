Deportivo Cali no levanta cabeza y ahora empató ante Atlético Bucaramanga 1-1, resultado que sigue teniendo en la cuerda floja al técnico Mayer Candelo, el cual sigue siendo muy criticado por la hinchada.

El entrenador del conjunto 'azucarero' habló después del final del partido, allí fue muy crítico con los hinchas, asegurando que no les gusta nada así ganen.

"A nuestros hinchas nunca les ha gustado nada, así ganemos", sentenció Candelo en rueda de prensa tras la igualdad ante los 'Leopardos'.

Mayer también hizo una fuerte denuncia, en donde aseguró que hay personas que están pagando para que los critiquen de algo que no tienen la culpa.

"Es entendible que hoy me quieran cobrar un muerto ajeno por lo que han hecho. Le pagan a la gente para que me crucifiquen, pero la realidad no es de hoy. Son 8 meses. Llevo 2 de los 8 en los que el equipo viene golpeado psicológicamente. Por mucho que se trabaja y que se hace en entrenamiento mental, se les hace difícil porque son seres humanos. Vivir esa presión en Deportivo Cali no es fácil".

Sobre una posible renuncia, Mayer indicó que "no me voy a rendir nunca. Los que quieren que me vaya, no me voy a ir. Podrán seguir pagando y haciendo locuras, que acá estaré. Si algo creo es que amo esto y quiero ayudar a la causa. Al final nos abrazaremos y venceremos a los que están haciendo daño".