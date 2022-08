El miércoles 3 de agosto el Junior de Barranquilla dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de la mamá del futbolista Fernando Uribe, después de luchar contra el cáncer.

La noticia conmovió al mundo del fútbol colombiano, el cual lamentó la partida de la señora María Hincapié, en lo que es un muy duro momento para el delantero del cuadro 'tiburón', el cual se pronunció por medio de sus redes sociales con un muy estremecedor mensaje.

En su Instagram, Fernando le dedicó unas bellas palabras a su madre, en donde reflejó su tristeza y le agradeció por las enseñanzas que le dejó y todo lo que hizo por él como hijo.

"Mamá...

Y es en estos momentos que llegan los recuerdos más escondidos y se transforman en una avalancha de emociones dentro de mi cabeza, no hay manera en la vida de expresar el sentimiento que genera la partida de una mamá. Hoy solo puedo decir gracias Dios, gracias porque me diste la bendición de tener una madre bondadosa, generosa, humilde de corazón, agradecida hasta más no poder, alegre, fuerte, valiente, decidida, y, por sobre todo, protectora a través de la oración.

Hoy tengo que decirte hasta pronto madre hermosa, hasta pronto en esta vida física, frágil, tan incierta, pero hasta siempre en nuestras almas, en nuestros corazones. Hasta siempre porque hoy puedo decir que mis hijas son la continuación de lo que tú me diste, lo que me enseñaste, ellas tienen un pedacito de TI a través de lo que yo he podido transmitirles y que no habría podido hacerlo si no lo hubiera aprendido de la mejor.

Gracias María Elena, gracias MAMÁ.

Vuela alto y sin nada que reprocharte, por el contrario, orgullosa de la familia que formaste y las vidas que transformaste", fue el mensaje de Fernando.