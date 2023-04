Nicolás Vikonis es uno de los porteros extranjeros más históricos de Millonarios, uno de los más queridos de los últimos años. El arquero habló en exclusiva con Bolavip sobre los recientes hechos de violencia que se han presentado en los diferentes estadios del país en lo que va del año en la Liga Colombiana.

El uruguayo analizó la situación y opinó sobre la posible razón: “los dispositivos de seguridad son los que no tienen que fallar, antes hacían agujeros en las mallas o se las saltaban. Se está viviendo una efervescencia de violencia muy notoria, es real la cantidad de frustración que está cayendo en los estadios, los que lograron controlar la violencia han marcado ciertos rumbos en situaciones”.

Vikonis recordó la agresión del hincha del Tolima a Daniel Cataño en pleno campo de juego: “me reía mucho con la situación el hincha del Tolima, lo querían convertir en una celebridad, es una persona que se equivocó, válido como todos nos podemos equivocar, pero tenía que ser penado, yo sí tenía claro que iban a sancionar a Cataño. También escuchaba al presidente de Tolima y donde ponía el énfasis y dije, estamos errando por dónde vemos las cosas”.

Dejó una reflexión y contó la experiencia de la vez que los aficionados del ‘embajador’ invadieron el terreno de juego: “Desde la prensa también hay que trabajar, como desde todos los lugares, hay que entender el deporte como lo que es, nuestra pasión. Lo viví en Millonarios en un partido ante Bucaramanga en El Campín, hay un hincha que se metió y me decía “por favor quiero tu camiseta antes de que me agarré la policía”, me fue bien, pero también está la otra situación, todo el tiempo estamos viviendo en eso”.