Este lunes, 6 de diciembre, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, citó a Asamblea de emergencia en el que cual se reunirán la Comisión Disciplinaria del Campeonato y del Comité de disciplina de la Dimayor para tomar decisiones con respecto al escandaloso ascenso del Unión Magdalena tras ganarle a Llaneros con dos polémicos goles en los últimos minutos de juego.

“La idea es llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no se quede ahí como se queda un montón de cosas. Queremos llegar al fondo para ver si es una actitud individual de algunos jugadores o hay algo mucho más grave detrás de eso”, le dijo Jaramillo al diario El Tiempo.

Tras varios anuncios, por fin uno de los jugadores que estaba en la cancha, Manuel González, decidió hablar y en su cuenta de Instagram publicó un extenso mensaje y aseguró: "Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos ustedes hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi consciencia limpia NO HE RECIBIDO UN PESO y TAMPOCO RECIBIRÉ NI ACEPTARÉ UN PESO (si es que lo hay)".

Y agregó: "No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano TODO sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente LLANERA que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que NO ES ASÍ !!!".

Finalmente, dijo: "Estoy realmente tranquilo porque sé qué hay gente que me conoce, me respalda y sabe que todo lo que he dicho es verdad, cómo tambn se que no faltará el que quiera seguir cegado por su enojo y desinformación y continuará juzgándome. Sin mas palabras y con mucho dolor en mi corazón por esto, les agradezco su atención".