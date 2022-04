“Olían a orines y no tenían agua”, durísima denuncia contra el estadio de Unión

El partido entre el Unlión Magdalena vs Junior de Barranquilla terminó en empate 1-1 y suspendido debido a los enfrentamientos de los hinchas de los dos equipos, pero, además el técnico Jua Cruz Real hizo una fuerte denuncia sobre el estado del estadio Sierra Nevada.

El DT del equipo ‘tiburón’ contó que en la previa al inicio del compromiso los camerinos estaban desaseados y sin agua, además criticó el pésimo estado del terreno de juego.

“La cancha mala. Los vestidores donde llegamos con olor a orines, impresentable. Sin agua, tuvieron que venir a arreglarla después”, dijo Juan Cruz en rueda de prensa.

Real enfatizó en que el campo estaba en muy malas condiciones y afirmó que no es de un equipo de primera división: “Me sorprende que una cancha de estas se use para primera división. La pelota no se puede controlar y rebota para cualquier lado. Es injugable esta cancha”.

También apunto contra el Unión Magdalena por no haber tenido la seguridad y dar garantías para que no se hubiera dado la pelea entre los hinchas: “Es difícil. No quiero apuntar a nadie, pero siempre el responsable de los eventos es el equipo que lo organiza. En este caso, Unión Magdalena, tengo entendido que estamos jugando acá, así que es el organizado”.

Aquí el video con las palabras de Juan Cruz Real: