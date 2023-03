Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores de mayor carácter en el Fútbol Colombiano. A lo largo de la historia se ha caracterizado por decir las cosas sin filtro, algo que a veces no cae bien en los hinchas, medios de comunicación y hasta en los mismos jugadores. Son varios casos en los que se han conocido roces con los planteles que dirige y que normalmente derivan en su salida.

En estos días se conoció un rumor en donde se ve involucrado él y el capitán Germán Mera, según varios medios locales hubo un par de roces entre ellos dos. De inmediato, Pinto salió a dar su versión de los hechos y le dio con todo a la prensa: "Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!", expresó en una charla con El País.

Además, realizó un pedido algo exaltado: “el que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista. Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche".

Y finalizó asegurando que no hubo problemas con ningún jugador: “no tengo por qué aclararlo, pero me pone mal la deshonestidad y la trampa de los periodistas. Dígale al país que yo digo eso, no tienen de qué hablar e inventan noticias".