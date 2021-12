Siguen las voces por el escándalo entre Llaneros y Unión Magdalena por el polémico ascenso del ‘Ciclón’, y ahora el que se pronunció fue el presidente del equipo metense, Juan Carlos Trujillo, que salió a respaldar a sus jugadores y se echó la culpa por presionar a sus futbolistas.

En una entrevista al programa ‘El Carrusel’ de la emisora Caracol Radio, el directivo del equipo de la ‘media Colombia’ salió a respaldar a sus futbolistas, asegurando que él y los jugadores entraron en shock por el gol del empate: “Yo quedé en shock, así como quedaron los jugadores porque se trabajó todo el año en eso. Es muy fácil criticar desde la barrera" y agregó: "A nosotros también nos perjudicaron con jugadas polémicas y yo no dije nada, ni puse que había corrupción".

Trujillo aseguró que le abre la puerta a la Dimayor y a cualquier entidad que quiera investigar lo ocurrido, ya que no tienen nada que esconder: "Desafortunadamente, hoy, no somos los buenos sino los malos. Yo no me quejo, solo trabajo y que se vengan las investigaciones que sea".

Además, volvió a darle un espaldarazo a sus futbolistas indicando que "los muchachos hicieron las cosas bien y voy a seguir apoyándolos porque hemos trabajado bien desde el inicio".

Juan Carlos también se echó la culpa por la presión que manejaba el equipo de Llaneros, ya que siempre se les pidió conseguir el ascenso: "El gol del empate de ellos nos cae a todos como un baldado de agua fría. Soy culpable de presionar a mis jugadores por subir a primera división", expresó.

Las declaraciones de Trujillo se dan después de que la Dimayor anunciara una investigación por lo ocurrido, cosa que también haría la Fiscalía.