¿Qué qué? El Once ya no puede usar el Caldas y cambiará de nombre para el 2022

El Once Caldas vivió un 2021 muy amargo ya que no pudo clasificarse entre los ocho en ninguno de los dos torneos y en el 2022 arrancará con el descenso muy cerca lo cual tiene muy preocupados a los hinchas del campeón de América. Pero las cosas en vez de mejorar parece que cada vez se pone más oscuro.

Tras la confirmación de varios jugadores se esperaba que con el nuevo patrocinio de la Licorera de Caldas llegara un delantero de categoría para reforzar el equipo y así quedar completo para arrancar la Liga. Sin embargo, tras una discusión entre la empresa y la dirigencia del equipo se cayó el patrocinio y algo más.

Resulta que desde este año el Once Caldas ya no podrá usar el nombre del departamento, si no que ahora en adelante se llamará Once Daf de La Montaña, tal y como es el nombre comercial de los hoy máximos accionistas del equipo blanco de Manizales.

La controversia entre la Licorera y los dueños del Once fue que en principio a la empresa se la había garantizado un lugar especial en la camiseta del 2022, pero que en los últimos días se conoció que fue cambiado, no se respetaron las condiciones, por lo que se decidió cancelar el patrocinio.

Obviamente entre los hinchas ya hay bastante inconformismo por la decisión tomada ya que se afecta el nombre e historia de uno de los clubes más representativos del país y se está exigiendo que vuelva el Caldas al Once.