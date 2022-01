El fin de semana del 22 y 23 de enero se dará comienzo a una nueva historia en la máxima división del fútbol profesional colombiano. La Dimayor llevó a cabo el sorteo de la Fecha 1 del certamen que luego dará paso a la configuración completa del 'fixture' para el primer semestre competitivo del 2022*.

Como ya se había confirmado en diciembre de 2021, el formato de competencia para la Liga BetPlay seguirá siendo el mismo. Son 20 jornadas en la fase del 'todos contra todos' y la décima fecha será la tradicional jornada de clásicos en el país. Para las finales, clasifican los 8 clubes con mejor puntuación a los cuadrangulares semifinales y los dos mejores de cada zona serán los que disputen la gran final del primer semestre de 2022.

Por supuesto, ya quedó lista la primera fecha de enfrentamientos con partidos muy interesantes. El fútbol y el destino, caprichosos, cruzaron en esta jornada de debut a Cortuluá y Atlético Nacional, dos equipos que portagonizaron una de las mayores polémicas en la historia del FPC durante el segundo semestre del 2021. Entre tanto, Cali inicia la defensa de su título enfrentando a Jaguares en Montería.

Fecha 1 de la Liga BetPlay 2022-I

- Cortuluá vs. Atlético Nacional

- Once Caldas vs. Unión Magdalena

- Jaguares vs. Deportivo Cali

- Deportivo Pasto vs. Millonarios

- Alianza Petrolea vs. Deportivo Pereira

- América de Cali vs. Envigado

- Santa Fe vs. La Equidad

- Junior vs. Patriotas

- Ind. Medellín vs. Deportes Tolima

- Águilas Doradas vs. Atl. Bucaramanga