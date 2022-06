El técnico Juan Cruz Real no se guardó nada y explotó en rueda de prensa tras el empate de Junior ante Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, un 0-0 que mantiene al club barranquillero con vida en el Grupo A, mientras que el embajador cede de local y le entran obligaciones por hacer en los dos últimos encuentros del cuadrangular.

Un partido en el que las polémicas y las faltas no se hicieron esperar. Junior de Barranquilla prefirió encerrarse en defensa y aguantar lo que más pudo a un Millonarios que le faltaron ideas y la ansiedad le jugó en contra, mucho más cuando el visitante se quedó con 10 tras la expulsión de Fabián Viáfara.

En rueda de prensa, Juan Cruz Real, técnico de Junior, salió en defensa de su equipo, dio polémicas respuestas a los periodistas y pidió que no compararan el proceso de Millonarios con el que está llevando a cabo en el equipo barranquillero. Muy polémico el entrenador que sueña con la final de la Liga I-2022.

Cruz Real en rueda de prensa tras el empate de Junior ante Millonarios

"Se nota que eres de Bogotá (le dijo al periodista), porque no nos has visto todos los partidos. Si miras todos los partidos, en el 'todos contra todos', fuimos el equipo más goleador. No fuimos el más fuerte de visitante, pero sí el más goleador. No me puedes comparar un proceso de dos años y medio con un proceso de cinco meses, y por más de tener grandes nombres, tienes que armar un equipo", lanzó el técnico de Junior.

"Que eso es otra cosa que ustedes no saben y no le dicen a la gente. Porque ustedes creen que solo es poner los jugadores en la cancha y que jueguen.. No es así, o si no, pregúntale al PSG, al Real Madrid... Eso lleva tiempo, pero como eso ustedes no lo saben, no se dan cuenta y por eso transmiten un mensaje erróneo", agregó Juan Cruz Real.

"Si estás molesto por el resultado y vos sos partidario, dilo. No digas una cosa que no es, nosotros siempre intentamos ser protagonistas, por eso fuimos el equipo más goleador en el ‘todos contra todos’. Hay que mirar las estadísticas un poco y estudiar", finalizó el entrenador del equipo barranquillero.