El entrenador del conjunto ‘cardenal’ no tuvo su mejor noche en su debut en El Campín ante el cuadro ‘volcánico’.

“Técnico pecho frío”: fuertes críticas a Harold Rivera tras el Santa Fe vs. Pasto

Independiente Santa Fe vivió una de sus peores noches este martes en el estadio El Campín de Bogotá tras caer 0-2 ante el Deportivo Pasto en los últimos minutos del compromiso. Uno de los más criticados fue Harold Rivera que jugaba su primer partido en casa luego de su regreso al equipo de sus amores.

El peso por el bajo rendimiento de sus jugadores cayó encima del entrenador, que recibió fuertes críticas por parte de los hinchas. Algunos lo llamaron hasta “técnico pecho frío”, pues no pueden creer que en tres partidos no hayan sumado de a tres. En la tabla de posiciones son 18 con apenas dos puntos y -2 en la diferencia de gol.

El entrenador declaró en rueda de prensa: "lamentablemente, no convertimos en las pocas opciones que generamos y después llegó la pena máxima y la expulsión con un contraataque donde nos tomaron mal parados” y también se disculpó con los hinchas: "Pedimos excusas por la derrota. Debemos trabajar, mejorar y empezar a sumar".

Los comentarios de los hinchas no se hicieron esperar, algunos desde ya piden cambio de técnico “para no repetir los malos resultados del pasado”. “Que alguien le pregunte si no piensa renunciar después de lo poco que le ha aportado al equipo!!!”, es otro de los comentarios que se leen.