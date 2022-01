No hace poco tiempo el mundo del fútbol colombiano estaba hablando de las buenas actuaciones de Guillermo Celis tanto en sus clubes, como en la Selección Colombia, pero poco a poco su nombre se fue apagando y lo último que se supo fue que decidió renunciar al Deportes Tolima en medio de las finales del segundo semestre.

Mucho se habló de lo que ronda detrás del jugador, pero, este viernes, él mismo salió a hablar y en entrevista con Juan Felipe Cadavid comentó su difícil momento a causa de una depresión que sufre: "Todo ha sido muy difícil. Desde que tomé la decisión de salirme porque no me sentía bien mentalmente hablando de ayudar, de colaborar, era algo que yuo si escuchaba de la depresión, ansiedad, que la gente sufría, lo sufrí con mi esposa en algún momento, pero en realidad cuando te pasa a ti no concoes en realidad las cosas".

Celis afirma que hoy está siendo medicado por especialistas que sigue su caso desde su estadía en el Tolima: "Ha sido muy difícil de tener que estar tomando pastas todos los días, estar sintiendo cosas extrañas en tu cuerpo, sensaciones de salir corriendo, porque es simplemente eso; desesperación, ansiedad, que pasan los días y no le encuentras salidas a las cosas. Yo he vivido toda mi vida del fútbol, le he dedicado tantos años y es triste que algo que amas, es tu trabajo, has sacado adelante a tu familia, te llega a afectar de tal manera".

Y agregó sobre su situación en el Tolima: "Pasaron muchas cosas desde mi llegada al Tolima. En este último semestre que paso yo me sentía pleno desde la pretemporada, cre que lo demostré cuando me tocó jugar, pero desde que sentí que no era importante para el equipo y tampoco me lo hacían sentir, ahí entró el desespero. Uno es feliz cuando está jugando, siendo importante... Cuando uno no tiene el control de las cosas y siente que pudo haber recibido un poco más".

Acá el video completo de la entrevista con Guillermo Celis