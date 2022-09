Deportivo Cali consiguió ganar por primera vez en la Liga Colombiana, tras vencer por 2-1 al Deportivo Pasto, teniendo como a la gran figura del partido al delantero Teófilo Gutiérrez, que se reportó con un gol.

El 'Perfume' ha estado en el ojo de las críticas, debido a que en el ambiente del cuadro 'azucarero', se aseguró que se peleó con el técnico Mayer Candelo, es por esto que después del final del partido, 'Teo' se pronunció sobre el tema.

Gutiérrez desmintió cualquier tipo de pelea con Mayer y que, por el contrario, le ha ayudado a conseguir una mejor ubicación en la cancha.

"Es una gran persona. Nosotros nunca hemos peleado, lo dejo claro. Al contrario. Siempre me ayuda, me guía y me ha enseñado a ubicarme mejor dentro de la cancha", dijo el delantero al canal Win Sports.

Sobre el festejo del gol, dándole un abrazo a Candelo, Teófilo indicó que: "Nosotros en el vestuario sabíamos que él nunca se iba a ir por la clase de entrenador que es, por cómo trata a los jóvenes, porque ama al Cali, ama a la cantera y hoy lo demostró jugando con varios canteranos. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Hay que darles plazo a los proyectos. Este es un proyecto serio. Que todos lo vean de otra manera y nosotros de la nuestra, como futbolistas que somos. Gracias a Dios nos está dando frutos en el tiempo de Dios", sentenció.

