Teófilo Gutiérrez fue confirmado como nuevo futbolista del Atlético Bucaramanga, pero antes de llegar al club 'Leopardo', el atacante estuvo muy cerca de fichar por el Unión Magdalena, negociación que no habría llegado a buen término, debido a algunas excentricidades que supuestamente pidió el jugador.

Lo que habría pedido Gutiérrez, según contó el periodista Hugo Illera, fue una tierra para construir una casa frente al mar, más poder utilizar el helicóptero y yate de la familia Dávila, que son los mayores accionistas del equipo de Santa Marta.

El 'Perfume' habló por primera vez sobre esa tema en una entrevista para el programa 'El Vbar' de la emisora Caracol Radio, allí aseguró que si le daban esas cosas, él las recibía, pero indicó que le dio risa las cosas que se dijeron.

"Bueno, ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá y bueno, hicieron todo lo posible para que yo fuera al Unión. Me daba risa lo que decían algunos colegas tuyos y siempre me da risa, pero bueno, disfruto la vida como es, muy feliz gracias a Dios por todo lo que me ha dado el fútbol y que he ganado todo. He ganado todo y eso me hace feliz cada día, y el recibimiento de la gente a donde voy es muy especial", expresó 'Teo'.

Tras dejar de lado la controversia, ahora Teófilo buscará ponerse a punto para poder debutar lo antes posible con Bucaramanga y continuar con la buena campaña que está haciendo el equipo 'Leopardo'.