En la más reciente Resolución de la División Mayor, dejaron claro que el recurso legal del cuadro de Ibagué no procede. La demanda quedó cerrada y archivada de inmediato. Los detalles.

Este viernes, 24 de junio, y casi 72 horas de que se dispute la gran final del fútbol colombiano en el primer semestre de 2022, la Dimayor emitió respuesta definitiva al Deportes Tolima por demandar el juego de ida por la definición del título ante Atlético Nacional. El cuadro Pijao alegó que la inscripción de Giovanni Moreno para este juego se realizó de forma indebida.

A pesar de que los hechos son contundentes, la Dimayor volvió hacer la mirada a un lado con las arbitrarias decisiones que está tomando de suspender sanciones que ha emitido en las últimas semanas. A pesar de que castigaron a Giovanni Moreno por sus reprochables gestos en El Campín, le permitieron jugar la final de la Liga colombiana. Así, se saltó un de las dos fechas impuestas como sanción por violar el Reglamento del FPC.

Deportes Tolima demandó la primera final de la Liga Betplay 2022-I, pero la Dimayor decidió archivar este reclamo y no dio lugar a los reclamos del elenco de Ibagué. No concedieron la apelación y dejaron claro que este caso queda completamente cerrado.

Respuesta de la Comisión Disciplinaria y Dimayor a la demanda del Tolima:

"No acceder a la solicitud efectuada en el recurso de reposición interpuesto por Deportes Tolima en contra de la Suspensión de Ejecutoriedad de Sanción contra Giovanni Morenodel registro de Atlético Nacional, contenida en la Resolución número 036 de 2022.

No conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión por no acreditarse ninguna de los supuestos establecidos en el inciso 2, artículo 171 del CDU de la FCF. Y por lo tanto se rechaza por improcedente el recurso de apelación y no se le dará trámite.

Cerrar y Archivar el presente procedimiento instaurado por Deportes Tolima".