Una vez más, Juan Cruz Real está en medio de las críticas luego de que Junior sumara una nueva derrota en la Liga colombiana tras caer de visitante ante Independiente Medellín. El equipo Tiburón, con toda su nómina de lujo, no termina de convencer y el DT argentino tuvo una actitud reprochable con los medios de comunicación en Medellín.

Tras el partido, a la rueda de prensa se presentaron Juan Cruz Real y Sebastián Viera para hablar de lo ocurrido en el Atanasio Girardot. Sin embargo, el técnico decidió solo contestar la primera pregunta y acto seguido se levantó de la silla y dejó solo al capitán del equipo respondiendo las preguntas de los periodistas.

(VIDEO) "Yo me retiro": Juan Cruz Real dejó solo a Sebastián Viera en rueda de prensa tras perder con el DIM

Y la polémica no quedó únicamente ahí. De su declaración, quedó una enorme queja por el nivel de los árbitros y aseguró que no iba a hablar del juego de su equipo. No hubo autocrítica por el pobre nivel de juego de Junior y, por el contrario, felicitó a sus jugadores por la entrega que dejaron en Medellín.