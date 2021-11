¿Vuelve el ‘Rompe Corazones’? Rangel regresaría a Colombia y no al América

El delantero colombiano Michael Rangel no seguirá en el Mazatlán, ya que el equipo mexicano no hará uso de la opción de compra, y el Junior de Barranquilla no le renovará, por lo que el jugador queda libre y ya dos equipos del FPC se lo están peleando.

El primero que mostró interés en el delantero fue el América de Cali, equipo donde brilló, fue campeón, goleador y se ganó el cariño de los hinchas. Además, el jugador tiene una muy buena relación con el dueño del equipo, Tulio Gómez, que en pasados días aseguró que sería interesante que regresara al ‘escarlata’.

Pero ahora apareció un nuevo pretendiente para Michael, se trata del Deportes Tolima. El equipo ibaguereño ya piensa en los refuerzos para el 2022 y el goleador es una de las opciones que maneja.

El jugador ya propuso sus condiciones y la pelota está en el club ‘Pijao’, que busca armar un equipo fuerte para afrontar la Copa Libertadores del próximo año, donde tiene como propósito hacer una buena presentación y llegar a fases definitivas.

De momento Rangel deberá terminar su contrato con el Junior, pero seguramente dentro de poco definirá su futuro y se conocerá por cuál equipo se decide para continuar con su carrera deportiva.