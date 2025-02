A Marocco lo castigan en redes luego de lo que le dijo a Rubilio Castillo, víctima de racismo

Se cree que el atacante con el insulto racista fue Joel Contreras, un jugador colombiano, oriundo de Tibú (Norte de Santander), categoría 1999, que tuvo paso por Águilas Doradas y Unión Magdalena. Apenas pasó el incidente con Rubilio Castillo, el futbolista fue sustituido e ingresó Jefrey Zapata. Joel asegura que no tuvo nada que ver con eso.

El centroamericano, luego de lo que vivió en la cancha, habló con ESPN y allí describió lo sucedido. Rubilio relató el episodio que lo hizo llorar por la impotencia tras sentir tras las agresivas palabras, dijo que el árbitro prácticamente no intervino ante el hecho y que está dispuesto a aceptar las disculpas, si es necesario.

Hubo detalles que se ganan las miradas pese al marcador, que fue victoria 3-1 para Once Caldas. Se dañó la fiesta del clásico por los actos racistas contra Rubilio, quien acusa a un jugador de Once Caldas, que también dio la versión de los hechos y negó que le hubiera dicho “simio” al futbolista de Deportivo Pereira.

Acto de racismo que es viral y deja muy mal parado al fútbol colombiano. Por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2025, hubo una nueva edición del clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, en el estadio Palogrande de Manizales. El compromiso tuvo un gran color en las tribunas en la previa, los hinchas del ‘Blanco Blanco’ sacaron un trapo con mensaje para el rival, expusieron la Copa Libertadores y Dayro Moreno marcó gol para presionar a Radamel Falcao García en el ranking de los goleadores históricos de Colombia.

