Acalorado debate en Win Sports por la cruda realidad de Millonarios y la grandeza de Nacional

En una nueva edición del programa Saque Largo, Eduardo Luis y Tito Puccetti tuvieron un cruce de palabras por Atlético Nacional y Millonarios, el popular ‘Toxi’ apareció hablando muy fuerte contra el equipo y a favor de Atlético Nacional, mientras que Titto preparaba su defensa hacia el equipo azul.

Cabe recordar que la rivalidad Millonarios vs. Atlético Nacional tuvo un punto máximo en días atrás, cuando se enfrentaron por quedar juntos en el grupo A. Cuando la partida parecía ganarla el equipo azul, el ‘verdolaga’ resurgió, perfeccionó su idea de juego y sacó los seis puntos de seis posibles que necesitaba en los dos últimos partidos.

Por su parte, Millonarios desinfló luego de sacar cuatro puntos de seis posibles ante su rival directo. El equipo se fue al piso, no reaccionó y cuando dependía de sí mismo, no tuvo la gallardía, ni el juego, ni la definición para pasar a la final de la Liga Colombiana. El fracaso del ‘Embajador’ hizo eco en el fútbol colombiano y por supuesto que los programas deportivos siguen debatiendo lo que sucedió.

Tras el fracaso de Millonarios, Atlético Nacional hizo la tarea y se metió a la final de Liga Colombiana y ahora se ilusiona con el doblete, pues también está en la instancia definitiva de la Copa Colombia. Deportes Tolima y América de Cali serán sus rivales.

Las críticas de Eduardo Luis contra Millonarios en Win Sports

Este contexto de Nacional y Millonarios, hizo reaccionar al periodista y narrador, Eduardo Luis, a lo que Tito Puccetti le reaccionó y no se quedó callado. Ambos comunicadores protagonizaron acalorado debate en el programa Saque Largo de Win Sports.

“En Millonarios se aplauden cosas que en Nacional no. En Millonarios hay cosas que son éxito, que en Nacional no. En Millonarios toleran y tienen paciencia con cosas que en Nacional no. Por eso Nacional es el más grande de este país”, dijo Eduardo Luis en Saque Largo.

Luego, Eduardo Luis alzó el tono y siguió exponiendo la cruda realidad en Millonarios, que es un golpe certero para su hinchada. Inesperado para muchos, pues se sabe que el relator antioqueño también ha permitido muchos elogios para el equipo azul en los últimos años.

“Millonarios tiene todo, entre eso la hinchada que paga la entrada más cara para ir a fútbol en este país y unos directivos que han invertido en un buen plantel, pero pasan y pasan las eliminaciones, los dolores y todo el mundo le encuentra la parte buena”, agregó Eduardo Luis.

Los elogios de Eduardo Luis para Nacional en el programa Saque Largo de Win

Eduardo Luis siguió con su recital y ahora fue a la orilla de Atlético Nacional y expuso lo que ha pasado con el club verde en los últimos años, que en medio de crisis, ha jugado tres finales, para terminar con un mensaje de mentalidad para Millonarios.

“Nacional, el año pasado, en crisis, jugó 3 finales, en crisis. Entonces, mientras en Nacional ser campeón es todo y lo más importante, en Millonarios no. Usted es tan grande como usted se vea. Lo primero que tienen que cambiar es la mentalidad”, señaló Eduardo Luis.

Acalorado debate entre Eduardo Luis y Tito Puccetti por Nacional y Millonarios

Fue el turno para Tito Puccetti, quien quiso resaltar que Millonarios nunca había clasificado a ocho fases de cuadrangulares de manera consecutiva, lo que de inmediato fue refutado por Eduardo Luis.

“Tito, basta de aplaudir eso. Basta. Eso no es Millonarios, Tito. Por eso prefiero ser Nacional, es que hay que meterse es a ganar, mijo”, dijo Eduardo Luis, con síntomas de molestia.

“Pues claro. En esta época es mucho mejor ser Nacional. Esta es la era de Nacional”, dijo Tito Puccetti.