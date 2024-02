Este jueves 1 de febrero de 2024, los aficionados al fútbol y al deporte en Colombia tendrán una amplia oferta de partidos y eventos para disfrutar. En la jornada internacional, se disputarán varios encuentros. En España, por ejemplo, entra en acción el Real Madrid, por la Liga de España. Asimismo, habrá Premier League con el Manchester United como protagonista principal.

En lo que a la Liga Colombiana se refiere, la parrilla nos muestra tres partidos, con Atlético Nacional vs. Once Caldas como el juego más interesante. Envigado vs. Boyacá Chicó abre la jornada, mientras que también nos podremos deleitar con un Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín que promete emociones.

Los ojos de Colombia también se colocan en el Preolímpico que se juega en Venezuela, pues el equipo Sub 23 jugará contra Bolivia. Ya sin posibilidades, los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas juegan por la honra y se mirará alternativas tácticas y mostrar más talentos. Asimismo, las miradas se fijan en la Riyadh Season Cup, pues Inter Miami de Lionel Messi se verá las caras con el Al Nassr, que tendrá la baja sensible de Cristiano Ronaldo, un partido amistoso que tendrá los focos del mundo.

También debemos mirar a Brasil, pues Fluminense hará acto de presencia por el Torneo Carioca y Jhon Arias apunta a la titular. Nos vamos para Argentina, porque Boca Juniors jugará contra Sarmiento, Unión de Santa Fe vs. Estudiantes de La Plata y cierra la fecha de la Copa de la Liga, Central Córdoba vs. Godoy Cruz.

El ciclismo también ocupa un lugar en la agenda de Colombia

Las miradas también estarán en el ciclismo, pues se lleva a cabo la Vuelta a la Comunidad Valenciana en España, que tiene a dos ciclistas colombianos en el pelotón. Por un lado, compite el bogotano Santiago Buitrago con el Bahrain Victorious y va como segundo al mando de esta escuadra del Medio Oriente. Por otro lado, está Einer Rubio, la joya del Movistar Team. Esta carrera de cinco etapas se podrá disfrutar en vivo por Señal Colombia.

A su vez, se realiza el AlUla Tour con el boyacense Sebastián Molano en acción. Esta carrera se puede seguir por Claro Sports.

Agenda de fútbol del 1 de febrero de 2024 en Colombia

Partido Torneo Hora TV / Streaming Envigado vs. Boyacá Chicó Liga Colombiana I-2024 16:00 Win Sports Atlético Nacional vs. Once Caldas Liga Colombiana I-2024 18:00 Win Sports + Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín Liga Colombiana I-2024 20:20 Win Sports + Getafe vs. Real Madrid LaLiga 2023/2024 15:00 Star + / ESPN West Ham vs. Bournemouth Premier League 2023/2024 14:30 Star + / ESPN Wolverhampton vs. Manchester United Premier League 2023/2024 15:15 Star + Fluminense vs. Bangú Torneo Carioca 2024 19:30 Brasileirao Play / Gol TV Boca Juniors vs. Sarmiento Copa de la Liga Argentina 17:00 Star + / ESPN Unión de Santa Fe vs. Estudiantes de La Plata Copa de la Liga Argentina 19:30 AFA Play / TyC Sports Central Córdoba vs. Godoy Cruz Copa de la Liga Argentina 19:30 AFA Play / Star + Venezuela vs. Brasil Preolímpico Sudamericano 2023 18:00 DSports / DGO Colombia vs. Bolivia Preolímpico Sudamericano 2023 18:00 DSports / DGO / Caracol TV / RCN TV Inter Miami vs. Al Nassr Riyadh Season Cup 13:00 MLS Season Pass (Apple TV)

Agenda de ciclismo del 1 de febrero de 2024 en Colombia

Carrera Hora TV / Streaming Vuelta a la Comunidad Valenciana 09:00 Señal Colombia AlUla Tour 2024 06:30 Claro Sports

