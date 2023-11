Millonarios juega un partido clave por la clasificación a la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. Los Azules se miden ante Independiente Medellín por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales, pero podrían verse obligados a hacerlo sin una de sus principales figuras.

El rendimiento de Millonarios en estos cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II está siendo excepcional. El equipo dirigido por Alberto Gamero ha ganado sus 3 encuentros disputados hasta la fecha. Esto los pone realmente cerca de una nueva final.

Los Azules se juegan un partido clave este jueves 30 de noviembre ante el segundo de la tabla, Independiente Medellín. Un triunfo los pondría a un paso de la final, pero el partido podría ponerse cuesta arriba en caso de confirmarse la baja de un jugador clave.

Millonarios ya venció al DIM el pasado domingo 26 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los bogotanos ganaron como locales gracias al gol de Larry Vázquez, pero nadie contaba con la lesión de David Mackalister Silva. El volante es duda para el partido de este jueves.

Comunicado de Millonarios

El club confirmó la lesión del mediocampista a un día del partido ante el DIM. “Millonarios FC informa que el Jugador David Silva, en el partido vs Medellín en Bogotá por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga 2023-2, presentó talalgia en su pie izquierdo (trauma en el talón). El volante ya se encuentra en proceso de rehabilitación y su incapacidad será según evolución“.

El entrenador, Alberto Gamero atendió a la prensa previo al viaje del plantel a Medellín, dando a entender que el capitán no se recuperará a tiempo para el partido. “Tiene una molestia del partido pasado, una molestia en el talón. Trató de hacer todo lo posible por recuperarse, pero no le dio. Ya es lo que evolucione en este par de días, pero para mañana le queda muy difícil. Hasta hoy (miércoles) nos dimos cuenta de que Macka definitivamente no podía. Hay un par de variantes que vamos a definir, pero estábamos convencidos que podía, pero el dolor no lo deja“.

Baja sensible

No es secreto que David Mackalister Silva tiene un gran peso en el plantel de Millonarios. El volante es el capitán del equipo y ha jugado como titular en los tres encuentros disputados hasta el momento en estos cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II.

Desde el Aeropuerto El Dorado, el entrenador dio algunas pistas sobre lo que puede ser el planteamiento del partido. “Hay posibilidades. Hoy entrenamos las diferentes estructuras que podemos jugar, son dos estructuras: con 4-2-3-1 o 4-3-3, la idea es no cambiar mucho y sería poner un 10 por dentro y un extremo“.

“Si vamos a interiorizar a uno de los dos, me gusta más Cataño por dentro. Si vamos a hacer esa modificación, va a ser Cataño. Vamos a mirar. Estábamos convencidos que podía (Mackalister)” añadió el entrenador sobre lo que puede ser el armado del equipo.

