Deportivo Cali recibirá al Deportivo Independiente Medellín por la jornada 9 de la Liga Colombiana, en lo que es uno de los compromisos más llamativos de la fecha, pero en el que en la previa se vivió una seria de situaciones muy lamentables, razón por la que el inicio del partido se retrasó por parte de la Dimayor.

La asistencia por parte de la hinchada del Cali fue muy masiva hacia el estadio Palmaseca, es por esto que cientos de fanáticos salieron en caravana en motos y carros, mostrando apoya los futbolistas que se trasladaban en el bus del equipo, pero lastimosamente, en medio de la euforia, se dio un accidente que acabó con la vida de un fanático caleño.

El propio entrenador Alberto Gamero contó en una entrevista en Win Sports, que el bus del equipo que trasladaba a los futbolistas se estrelló con una de las motos, suceso en el que un hombre perdió la vida y una niña resultó herida, situación que dejó impactado al técnico y los jugadores. Además, antes por un atentado, también el vehículo se retrasó en su llegada.

Publicidad

Publicidad

ver también La pelota pegó tres veces en el palo en la misma jugada en Pereira vs. Bucaramanga

“Tuvimos un hecho lamentable, donde fallece un hincha del Deportivo Cali. Venía a ver su partido y fue atropellado por nuestro bus. Lamentablemente, hay una niña herida. Cuando veníamos por la autopista también hubo un atentado. Nos cerraron la vía… Hay que tener fuerza, es duro lo que pasó. Necesitamos la fortaleza con la que salimos de la concentración y hay que venir a ganar”, contó Gamero.

Foto: X.

La ayuda que le dio el DIM al Cali

En medio de la difícil situación, la dirigencia del Independiente Medellín decidieron enviar el bus que trasladaba a sus futbolistas para que recogiera y llevara al estadio a los jugadores del Cali, ya que por el accidente y por el fallecido, el vehículo del cuadro ‘azucarero’ no se pudo mover del lugar de los hechos por la investigación que iniciará las autoridades.

Publicidad

Publicidad