Alberto Gamero es uno de los entrenadores que se ha ganado un gran prestigio en el fútbol colombiano, esto debido a las grandes campañas que realizó con el Boyacá Chicó, Deportes Tolima y ahora en Millonarios, clubes con los que ha salido campeón y por el que le han llovido todo tipo de elogios.

El técnico del ‘embajador’ habló en una entrevista para el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, allí se refirió a sus exitosos procesos, pero también le consultaron por qué no pudo conseguir lo mismo con el Junior de Barranquilla, equipo en el que duró muy pocos meses y no logró destacarse.

Gamero aseguró que siempre ha tenido una muy buena relación con la familia Char, dueños de club ‘rojiblanco’, pero lastimosamente las cosas no se dieron con el equipo, es por esto que confesó que ni siquiera pone en su hoja de vida que pasó por allí, debido al poco tiempo que estuvo, en el que no se pudo hacer un proceso.

“A veces, cuando me piden la hoja de vida, yo no pongo a Junior. Esa salida me enseñó muchas cosas en mi vida personal. Dios me dijo que me fuera a Europa a ver entrenamientos y a hablar con técnicos. Estuve casi dos meses por allá y vine más fuerte“, dijo inicialmente el DT de Millonarios.

Y después agregó: “Siempre he dicho que lo de Junior no me dejó resentimientos y he hablado con los Char. Me han llamado a felicitarme y quedamos con buena relación. Quedé con la tranquilidad de que las cosas pasan en el momento justo”, sentenció Alberto.