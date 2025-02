Alberto Gamero salió a hablar a los medios de comunicación tras más de un mes tras la renuncia con Millonarios. El técnico contó detalles de su salida, las posibilidades que tuvo de ser entrenador de Atlético Nacional.

Durante el tiempo de la renuncia de Gamero a finales del 2024, Atlético Nacional estaba pensando en buscar el reemplazo de Efraín Juárez, quien tenía dudas de su continuidad. Ahí pudo haber una opción de llegar al conjunto antioqueño, rival directo del club del cual es hincha.

Alberto Gamero contó qué tan cerca estuvo de ser técnico de Atlético Nacional

“Yo estaba en México cuando pasó eso, afortunadamente. Me acuerdo que fui a Argentina y hubo alguien que dijo que fui a arreglar el contrato allá. Nadie se comunicó conmigo de Nacional. Por respeto al actual técnico sería un irrespeto decir que me estuvieron buscando”, dijo en charla con ESPN.

Además, aclaró que: “Cuando quedaron sin técnico yo no estaba aquí y seguro tenían plan b, pero nadie me llamó. Estaba en México y mi hija me decía que todos decían que Nacional me quería, pero le dije que nadie había hablado conmigo”.

Finalmente, sostuvo que: “salir de un equipo para ir a otro”, afirmando también que si se hubiese encontrado tranquilo se “quedaba en Millonarios”, algo que no ocurrió “porque no estaba bien”.

Sobre la renuncia dijo: “no me arrepiento de haberme ido, ‘Pitirri’ hubiera hecho cualquier cosa para convencerme, pero no estoy arrepentido, estoy tranquilo, feliz porque he encontrado gente que ha agradecido lo que se ha hecho”.

