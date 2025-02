Alejandro Char confirma el regreso de Teófilo Gutiérrez a Junior de Barranquilla

Cabe resaltar que en la Liga I-2025, Junior de Barranquilla suma tres empates consecutivos y el funcionamiento deja malas impresiones. Necesita comenzar a sumar de a tres para no ceder terreno en el grupo de cuadrangulares semifinales.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, fue el primero en confirmar, en redes sociales, el conteo para que Teófilo Gutiérrez firme el regreso con Junior de Barranquilla. El periodista Juan Salvador también agregó que Teo jugará oficialmente con el ‘Tiburón’ y no es partido de despedida, como se especulaba en un principio.

Cabe resaltar que las cosas en el Junior no andan bien con el técnico venezolano César Farías. El entrenador no tiene buenos números en este comienzo de temporada y sectores de la hinchada están pidiendo su salida del equipo. La resistencia se hace notar y la poca asistencia al Metropolitano lo estaría condenando a duras decisiones. Se espera que el regreso de Teo sea positivo para madurar su idea de juego.

Este anuncio, sin duda, es un golpe de opinión para Junior de Barranquilla y un golpe anímico para el camerino rojiblanco. Además, no deja de ser una noticia que en la Costa Caribe celebran, pues Teófilo Gutiérrez es uno de los ídolos recientes del club y su experiencia es clave para soñar con una nueva estrella.

Teófilo Gutiérrez era jugador libre luego de su paso por Real Cartagena, donde no se logró el objetivo de ascender a primera división. Sin actividad en el FPC, la familia Char y el mismo futbolista movieron los acuerdos y se llegó a la conclusión que era el momento para que Teo vistiera nuevamente el número 29 en el club de sus amores.

Junior de Barranquilla, que no tiene un buen comienzo de temporada en este 2025, está en el “conteo regresivo” para oficializar el regreso de una leyenda del equipo. Un jugador bastante reconocido en la Selección Colombia, mundialista en Brasil 2014, está a horas de comenzar los entrenamientos con el ‘Tiburón’.

