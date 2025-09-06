Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Fútbol Colombiano

Alfredo Arias señaló a los culpables de la derrota del Junior de Barranquilla

El director técnico del Junior de Barranquilla explotó tras la derrota ante el Unión Magdalena en el clásico costeño. Esto dijo tras el encuentro.

Por Michell Figueroa

Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla, no guardó silencio ante la derrota frente a Unión Magdalena.
© VizzorAlfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla, no guardó silencio ante la derrota frente a Unión Magdalena.

El director técnico del Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, no se anduvo con rodeos al analizar la derrota de su equipo ante Unión Magdalena.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador uruguayo se mostró visiblemente molesto y fue contundente en sus palabras, señalando a los responsables del resultado.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, técnico de El Salvador, explotó y se enfrentó a un aficionado

ver también

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, técnico de El Salvador, explotó y se enfrentó a un aficionado

Arias afirmó que no hay excusas para justificar el bajo rendimiento de los jugadores.

“No tenemos ninguna excusa. La explicación está en nosotros mismos, en lo que dejamos de hacer o en lo que hicimos mal”, dijo.

Publicidad

“Cometimos errores puntuales que nos pusieron en desventaja y errores puntuales después que no nos permitieron empatar. No hay excusas. Hay que agachar la cabeza y saber aceptar todo lo malo que se nos venga y todo lo que se nos diga porque es correcto”, añadió.

Alfredo Arias aceptó los errores del Junior de Barranquilla ante Unión Magdalena.

Alfredo Arias aceptó los errores del Junior de Barranquilla ante Unión Magdalena.

“No lo merecimos”

Aunque el director técnico aceptó la responsabilidad en la derrota, dejó claro que su equipo siempre está buscando buenos resultados.

Publicidad

“Somos un equipo que siempre quiere ganar y que va por el triunfo, pero que hoy no lo merecimos. Nosotros debemos mostrar otra cara”, cerró el técnico del club barranquillero.

Arias se mostró firme en su compromiso de revertir la situación, destacando que para la próxima oportunidad buscará la victoria.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
“Estás hablando mucha mon…”: Teófilo Gutiérrez contra Michael Rangel
Fútbol Colombiano

“Estás hablando mucha mon…”: Teófilo Gutiérrez contra Michael Rangel

La sanción que va a recibir Millonarios tras la goleada a Junior
Millonarios FC

La sanción que va a recibir Millonarios tras la goleada a Junior

"Pelaron el cobre": Carlos Antonio Vélez habló del triunfo de Millonarios ante Junior
Millonarios FC

"Pelaron el cobre": Carlos Antonio Vélez habló del triunfo de Millonarios ante Junior

Este sábado 6 de septiembre se marcó el gol más rápido de la Liga BetPlay 2025-II
Fútbol Colombiano

Este sábado 6 de septiembre se marcó el gol más rápido de la Liga BetPlay 2025-II

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo