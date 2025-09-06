El director técnico del Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, no se anduvo con rodeos al analizar la derrota de su equipo ante Unión Magdalena.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador uruguayo se mostró visiblemente molesto y fue contundente en sus palabras, señalando a los responsables del resultado.

Arias afirmó que no hay excusas para justificar el bajo rendimiento de los jugadores.

“No tenemos ninguna excusa. La explicación está en nosotros mismos, en lo que dejamos de hacer o en lo que hicimos mal”, dijo.

“Cometimos errores puntuales que nos pusieron en desventaja y errores puntuales después que no nos permitieron empatar. No hay excusas. Hay que agachar la cabeza y saber aceptar todo lo malo que se nos venga y todo lo que se nos diga porque es correcto”, añadió.

Alfredo Arias aceptó los errores del Junior de Barranquilla ante Unión Magdalena.

“No lo merecimos”

Aunque el director técnico aceptó la responsabilidad en la derrota, dejó claro que su equipo siempre está buscando buenos resultados.

“Somos un equipo que siempre quiere ganar y que va por el triunfo, pero que hoy no lo merecimos. Nosotros debemos mostrar otra cara”, cerró el técnico del club barranquillero.

Arias se mostró firme en su compromiso de revertir la situación, destacando que para la próxima oportunidad buscará la victoria.