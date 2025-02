Andrés ‘Manga’ Escobar vuelve al fútbol colombiano con este equipo: “Se comprometió”

Aquel jugador que supo jugar en la Selección Colombia Sub-20 con James Rodríguez y que prometía ser uno de los extremos más desequilibrantes de la era moderna del fútbol colombiano está de regreso. Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar llegó a un acuerdo para volver al FPC.

‘Manga’ Escobar debutó con Deportivo Cali y su rendimiento fue tan bueno que dio el salto a Europa para jugar en el Dinamo de Kiev, de Ucrania. Sin embargo, empezaron los actos de indisciplina que lo llevaron a pasar sin consolidarse por las ligas de Francia, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Islandia.

En Millonarios tuvo un resurgir con siete goles, tres asistencias y 2.138 minutos en 36 partidos. Volvió al fútbol del exterior y firmó con Vasco da Gama, de Brasil, pero tampoco logró afianzarse. Una vez más, Andrés Ramiro Escobar intentó volver al fútbol colombiano, pero Deportes Tolima finalizó su contrato porque dio positivo en una prueba de alcoholemia. ¿Ahora será diferente?

“Muchas veces hay directivos menospreciando y humillando, incluso faltando al respeto. No es que me falten al respeto por lo que me ofrezcan, sino de la manera en que lo hacen. Se refugian en todo lo que uno pasó para ofrecerte. Dicen: ‘Venga hay cinco millones’, y de una les digo: ‘No hermano, muchísimas gracias por la oportunidad’. Todos tenemos la oportunidad de cambiar y ya no soy la misma persona que antes, entonces obviamente son intereses y se refugian en eso para ofrecer poco”, le dijo ‘Manga’ Escobar al portal ‘Gol Caracol’ antes de volver, una vez más, al fútbol colombiano.

‘Manga’ Escobar vuelve al fútbol colombiano con este equipo

Gilberto Alcatraz y Manga Escobar. (Foto: Vizzor Image)

“Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar, exjugador de Deportivo Cali, exjugador de Atlético Nacional, exjugador de Millonarios entre otros, este 27 febrero inicia trabajos con Atlético FC del Torneo Dimayor. El atacante se comprometió a tener un buen comportamiento y aportarle al fútbol del equipo vallecaucano”, publicó en X el periodista Jaime Dinas.

Andrés Ramiro Escobar y la denuncia que hizo sobre el fútbol colombiano

Antes de empezar a entrenar con Atlético FC, juega en el torneo de la segunda división del fútbol colombiano, Andrés Ramiro Escobar denunció de manera pública que en el FPC le cobran a los jugadores por dejarlos jugar. “Lo hacen, sí lo hacen. Es de manera muy sutil que lo hacen. Dicen por ejemplo: ‘Puede dar tantos millones de pesos y lo ponemos en tal equipo’. Pero soy muy capo para estar pagando, ni porque fuera malísimo. Eso daña el fútbol. Lo peor del caso es que hay gente que si paga y juega. Es sencillo”, le dijo ‘Manga’ a ‘Gol Caracol’.

