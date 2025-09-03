Durante un partido de la Primera C del fútbol colombiano, la árbitra Vanessa Ceballos fue agredida por un jugador a quien acababa de expulsar.

Los hechos ocurrieron durante un partido de la Liga de Fútbol de Magdalena, en Aracataca. Un evento de fútbol colombiano organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

En un acto de violencia que ha generado un fuerte rechazo, un jugador que estaba en el banco de suplentes del encuentro entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, se abalanzó contra la jueza del compromiso, Vanessa Ceballos, y le dio una cachetada.

La árbitra intentó reaccionar, pero quienes serían integrantes del cuerpo técnico de uno de los equipos la detuvieron, mientras que los demás jueces del partido intentaron ir contra el jugador que protagonizó el ataque.

Rechazo en redes sociales por el ataque a la árbitra

El incidente, que ocurrió en el estadio Chelo Castro de Aracataca, quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales.

El repudio al hecho ha sido generalizado, y la Liga de Fútbol del Magdalena ya se pronunció en contra de este acto de violencia de género.

“No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respecto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo”, expresó la presidenta de la Liga de Fútbol del Magdalena, Roxana Arrieta Cruz.

Vanessa Ceballos tiene una trayectoria destacada en el arbitraje, y resalta, especialmente, que fue parte de la primera terna arbitral femenina en la historia del fútbol colombiano.

