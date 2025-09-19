Así fue el agarrón de periodistas de ESPN Colombia en plena emisión en vivo: “Respéteme”

Muchas sorpresas se llevaron los televidentes de ESPN Colombia en la noche del 18 de septiembre, pasó lo impensado y dos periodistas alzaron el tono y tuvieron un agarrón en vivo. Sin importar que tenían los reflectores encima y micrófonos encendidos, siguieron el cruce de palabras y dejaron a un lado el debate y los análisis.

Más exactamente, todo sucedió en el programa ESPN F90, espacio matutino de lunes de a viernes que hace un resumen de toda la actividad futbolística del día. Normalmente, aparecen figuras como Nicolás Samper, Jorge Bermúdez, Andrés Marocco, Francisco ‘Pacho’ Vélez, Melissa Martínez, Diana Rincón, Luis Arturo Henao, el analista arbitral Rafael Sanabria y los exjugadores Óscar Córdoba, Faustino Asprilla y Martín Arzuaga.

No todos los talentos salen una misma noche y se van turnando el último espacio de debate en ESPN Colombia. Eso sí, la conducción siempre la tiene ‘Pacho’ Vélez. Pues bien, los ojos se colocan en Francisco Javier y su colega hincha del Atlético Bucaramanga, Andrés Marocco.

Uno de los temas fue el monumental error del árbitro Andrés Rojas en el partido de cuartos de final de Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes, que se jugó en el Maracaná de Río de Janeiro. Cuando Andrés Marocco quiso intervenir y lanzar una opinión, no hubo coordinación y Francisco Vélez lo ignoró.

El agarrón de Marocco y ‘Pacho’ Vélez en vivo en ESPN

‘Pacho’ siguió, cuando se escuchó un golpe en la mesa y ahí Francisco reaccionó y le pregunto a Andrés si quería preguntar algo, a lo que Marocco contestó: “Sí, Pacho, pero no me miras. Estoy tratando de decir algo hace diez minutos”.

El turno fue para el analista arbitral Sanabria, quien entró en el análisis a la jugada de Andrés Rojas en la Libertadores. Mientras eso ocurría, ambos periodistas ignoraron los micrófonos abiertos y se escuchó el cruce de palabras.

“Hermano, ¿Cómo vas a decir eso?”. Marocco, enfadado, le respondió: “¿Cuál es la vaina?”. Vélez también se exaltó y le exigió respeto a su colega: “Respéteme”.

Es habitual que haya cruce de versiones o diversidad de idas en estos debates. Sin embargo, esta situación pasó a mayores y ambos se dejaron llevar por los malos entendidos del momento.