El director técnico uruguayo Jorge Bava inició un nuevo capítulo en su carrera profesional. Tras la rápida y reciente salida de Independiente Santa Fe, Bava fue presentado oficialmente el lunes 29 de septiembre como el nuevo estratega de Cerro Porteño, uno de los equipos más populares y tradicionales del fútbol paraguayo.

La presentación se dio en medio de la polémica desatada en Colombia por la repentina renuncia del entrenador y los señalamientos por supuestas exigencias económicas.

Luego de la renuncia, que aparentemente cayó como un baldado de agua fría, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, aseguró que la salida había desencadenó una serie de exigencias de pagos adicionales que la directiva considera desmedidas.

Lo presentaron en Cerro Porteño

Al parecer la partida de Bava de Santa Fe se debió a una mejor oferta económica. El lunes el ‘Ciclón de Barrio Obrero’ hizo oficial el arribo del entrenador de 44 años a través de sus redes sociales.

La incorporación fue anunciada con los siguientes mensajes: “Bienvenido al Barrio, Profe Bava” y “¡Jorge Bava ya está en el Barrio!”.

La llegada de Bava a Cerro Porteño responde a la necesidad de la directiva de un cambio de rumbo, luego de la destitución de Diego Martínez por una serie de resultados adversos.

El entrenador uruguayo asume un desafío mayúsculo, pero con un panorama deportivo favorable. El equipo se encuentra a tan solo un punto del liderato en la tabla del torneo Clausura 2025, faltando ocho jornadas para su finalización.

De acuerdo con la información publicada en redes, el uruguayo ya tuvo su primer sesión con el equipo.

