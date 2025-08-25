Así queda Deportivo Cali en la tabla del descenso tras el partido contra Boyacá Chicó

El partido Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali cerró la octava fecha de la Liga Colombiana II-2025. El compromiso se jugó en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja y donde se vieron algunos hinchas azucareros del interior del país. El juego era clave por la zona del descenso, pues ambos clubes tambalean en esta tabla.

Deportivo Cali y Boyacá Chicó salieron con el afán de la victoria y no se podía ceder ante un rival directo en la ‘zona roja’. El club caleño era visitante en Tunja y una victoria no se descartaba, pues al momento de medir fuerzas, la carga histórica y la grandeza estaban a favor del ‘azucarero’, más allá de su condición de visitante.

Los dirigidos por el técnico Alberto Gamero pudieron sumar de visitante, pero quedó el vacío por la no victoria en La Independencia. Al final, el resultado fue un pálido 0-0, que perjudica mucho más al Boyacá Chicó en su afán por alejarse definitivamente de la zona de descenso.

Gamero salió a la cancha con ataque agresivo y lo mejor de su nómina, con Avilés Hurtado como nueve de área, el canterano Johan Martínez y Andrey Estupiñán como extremos y Fabián Castillo como mediapunta, pero Boyacá Chicó pudo formar un bloque defensivo que prácticamente anuló al visitante.

Estefano Arango disputa el balón con Fabián Castillo. Foto: Vizzor.

La tabla del descenso tras Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali

Por su parte, Boyacá Chicó poco pudo hacer con Jairo Molina como nueve de área, Estéfano Arango y Vladímir Hernández complementando el tridente de ataque. Al final, fue un 0-0 que complica a Boyacá Chicó en la tabla del descenso, pues se mantiene en la antepenúltima posición, dejando a Envigado y Unión Magdalena en la ‘zona roja’.

Tabla del descenso tras la octava fecha. Cortesía José Orlando Ascencio.

Por su parte, Deportivo Cali sigue después del Chicó en la tabla y necesita recuperar el camino de la victoria, no solamente para seguir alejándose de la B, sino para ir mirando una posible clasificación a los cuadrangulares. Por ahora, el equipo de Gamero quedó undécimo con 11 puntos.