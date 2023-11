Quedaron definidos los equipos que harán parte de la Liga Colombiana en el año 2024, tras conseguir el ascenso desde la segunda división, estos clubes son Fortaleza de Bogotá y Patriotas de Boyacá, quienes reemplazarán a Unión Magdalena y Atlético Huila que perdieron la categoría, es por esto que se aclararon varios temas de cara al próximo torneo.

Con la confirmación de los nuevos ascendidos, quedaron definidas las jornadas de clásicos, en donde solamente algunos equipos verán cambiados a sus rivales, debido a los clubes que bajaron la B, como es el caso de la Equidad, que ahora se medirá ante Fortaleza y no con Boyacá Chicó, como sucedió en el 2023.

Por su parte, Chicó ahora tendrá el derby boyacense ante Patriotas, como sucedía en años pasados, cuando ambos equipos estaban en la primera división, duelo que tendrá mucha importancia para ambos conjuntos, que buscarán poder ser protagonistas y no versen comprometidos en la tabla del descenso.

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima cambiarán de rivales

Dos de los equipos que verán alterados sus rivales en la jornada 10 de clásicos, son los ‘rojiblancos’ y ‘Pijaos’, que al darse el descenso de Unión Magdalena y Atlético Huila, equipos con los que se enfrentaban e históricamente han sido sus clásicos, ahora tendrán nuevos compromisos, duelo que no tienen muchos antecedentes.

Junior se medirán ante Jaguares de Córdoba, club que también pertenece a la costa colombiana, pero no es su clásico rival, como lo es el ‘Ciclón’. Por su parte, el Deportes Tolima que ya no se medirá con el Huila, ahora se vería las caras con Deportivo Pasto, compromiso que no tiene nada que ver con un enfrentamiento regional.

Así quedarán todos los clásicos de la Liga Colombiana 2024

Tras lo mencionado anteriormente, los duelos más llamativos de la jornada de clásicos seguirán siendo Independiente Santa Fe vs. Millonarios, Atlético Nacional ante el Deportivo Independiente Medellín, América de Cali y Deportivo Cali en el Valle del Cauca y el duelo ‘cafetero’ entre Once Caldas y Deportivo Pereira.

Así se jugará la jornada de clásicos del FPC:

Millonarios vs. Santa Fe

Deportivo Cali vs. América

DIM vs. Atlético Nacional

Junior vs. Jaguares

Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

Deportivo Pereira vs. Once Caldas

Envigado vs. Águilas Doradas

Equidad vs. Fortaleza

Patriotas vs. Boyacá Chicó

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto.

