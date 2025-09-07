Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, tras el clásico paisa

La Liga Colombiana llegó a la mitad de su calendario y la fecha de los clásicos marca el fin de la primera vuelta de partidos. Sin duda alguna, salvo los derbis de la Costa y el Paisa, fue una jornada bastante pálida. Hubo muy pocas emociones en Bogotá, y ni qué decir de Cali que fue a estadio vacío. Al final, así quedó la tabla de posiciones.

Deportivo Independiente Medellín perdió la oportunidad de ser el líder del campeonato, tras empatar 3-3 contra Atlético Nacional. Junior de Barranquilla se quedó con 20, tras perder 3-1 contra el Unión Magdalena, pero sigue de líder. El otro beneficiado de la jornada fue Bucaramanga, que le ganó 3-1 a Alianza y está sexto con dos partidos menos.

Bogotá y Cali, en deuda con el juego y con la tabla de posiciones

El clásico capitalino quedó en tablas, luego de un frío empate 0-0 entre Millonarios e Independiente Santa Fe. Con este resultado, los rojos están en el puesto 8, al filo de los clasificados; mientras que los azules están en el puesto 18, con apenas 8 puntos y un partido menos.

Entre tanto, América de Cali sigue en el último lugar de la tabla con 6 unidades y ocho partidos jugados. La crisis deportiva de los escarlatas es total, pero se espera un cambio con la llegada de David González al banco. El empate en el clásico dejó al Cali en el puesto 13, con 11 puntos.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, tras la fecha 10