Millonariospasa por un momento increíble en los diferentes torneos en los que está participando. El equipo ‘embajador’ es líder en la Liga Colombiana y en la Copa Sudamericana, en el rentado nacional ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y en el certamen internacional está cerca de cumplir el objetivo.

Sus buenos resultados van de la mano con el proceso que tiene el club desde hace casi cuatro años cuando llegó el entrenador Alberto Gamero, quien le apostó a un estilo de juego definido, potenciar la cantera y trabajar con jugadores de experiencia. El nivel individual de sus jugadores va acompañado de lo colectivo, aunque su lunar ha sido el tema de los títulos. Los directivos del club siguen confiando en el proceso, por lo que le apostarían a su renovación, si bien no se ha finiquitado, parece ser un hecho.

“Con los directivos tengo una buena relación y yo tengo una propuesta en la mano. Hay interés en ellos y hay interés mío. Yo estoy feliz, estoy contento, viviendo momentos lindos. Lo que he manifestado es que no hay desespero ni hay prisa por eso, la intención mí está, y la de ellos está. En cualquier momento nos vamos a sentar y tengo una propuesta que me han pasado. Simplemente es hablar con ellos y por eso es la demora”, dijo Gamero en rueda de prensa tras el triunfo sobre Alianza Petrolera.

Otra de las renovaciones que van por buen camino, pero que no se ha concretado, es la de Juan Pablo Vargas, quien es uno de los mejores jugadores del equipo y para muchos, el mejor central del Fútbol Colombiano. El defensa también habló y se pronunció al respecto.

“Ese tema lo maneja mi representante, para eso está él y tiene más conocimiento de ese tema. A mí me toca dedicarme a jugar bien, porque si uno se pone a pensar en temas de renovaciones o si me quedo o me voy, lo que hace es desconcentrarse y no es bueno para ningún jugador. Vamos a ver si se puede dar una buena renovación y si ambas partes estamos felices y contentos, o qué va a pasar en el futuro”.