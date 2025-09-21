El Fútbol Colombiano sigue en marcha y la tabla de posiciones empieza a mostrar a los equipos que lucharán por un cupo en los cuadrangulares. A falta de varias fechas para el cierre de la fase todos contra todos, varios clubes ya sacan ventaja, mientras otros se complican en la parte baja.

Atlético Bucaramanga se mantiene sólido en la cima con 24 puntos en 12 partidos disputados, producto de siete victorias, tres empates y apenas dos derrotas. Lo sigue de cerca Junior de Barranquilla con 21 unidades en 11 encuentros.

Así va la tabla de posiciones del Fútbol Colombiano

Fortaleza, una de las revelaciones del campeonato, es tercero con 21 puntos en 11 compromisos. Independiente Medellín, con dos partidos menos que Bucaramanga, tiene 20 unidades y se ubica cuarto, puede quedar como líder si gana los juegos restantes.

Deportes Tolima también suma 20 puntos y se mantiene en el quinto lugar, mientras Llaneros sorprende en la sexta posición con 18 unidades. Atlético Nacional, que no tiene técnico, aparece séptimo con 17 puntos, igualado con Deportivo Cali y Santa Fe, equipos que ocupan las posiciones ocho y nueve respectivamente.

Más abajo, Alianza con 16 unidades todavía sueña con meterse al grupo de los ocho, mientras que Deportivo Pereira (13) y Once Caldas (13) no han logrado encontrar la regularidad necesaria. Envigado, Águilas y Millonarios completan la parte baja de la clasificación con campañas muy discretas obligados a sumar sí o sí en lo que resta de campeonato.

La próxima jornada será clave para confirmar qué equipos empiezan a sellar su paso a la siguiente fase y cuáles se quedarán en el camino. Bucaramanga, Junior, Fortaleza y Medellín parten como favoritos para asegurar temprano su cupo, mientras que Nacional, Cali y Santa Fe no se pueden confiar pese a tener una gran ventaja sobre los demás.