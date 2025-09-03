Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Copa Colombia

Avispas atacaron a jugadores de Millonarios y Envigado en la Copa Colombia

El partido tuvo que ser detenido en dos ocasiones por parte del árbitro por lo sucedido.

Por Edynson Ruiz Rincon

Jugadores de Millonarios y Envigado en la Copa Colombia.
© Captura pantalla, Win Sports.Jugadores de Millonarios y Envigado en la Copa Colombia.

Envigado recibió a Millonarios en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur del municipio antioqueño, juego en el que los protagonistas no solamente fueron los futbolistas, sino que también unas avispas que hicieron parte del encuentro.

Cuando transcurría el minuto 53, el partido que iba ganando el equipo ‘naranja’, tuvo que ser detenido por parte del árbitro central, ya que se presentó una invasión de avispas al terreno de juego, las cuales empezaron a atacar a los futbolistas de ambos equipos, razón por la que los deportistas se tiraron al césped como medida de protección.

Los dos equipos de la Liga Colombiana que se disputarían a David González

ver también

Los dos equipos de la Liga Colombiana que se disputarían a David González

Tweet placeholder
Publicidad
edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
Alineaciones Atlético Nacional vs. Envigado por la novena fecha de la Liga
Atlético Nacional

Alineaciones Atlético Nacional vs. Envigado por la novena fecha de la Liga

Hinchas consternados: partido de la Liga BetPlay se jugará a puerta cerrada
Fútbol Colombiano

Hinchas consternados: partido de la Liga BetPlay se jugará a puerta cerrada

Tabla del descenso de la Liga Colombiana, tras la victoria de Llaneros y Unión
Fútbol Colombiano

Tabla del descenso de la Liga Colombiana, tras la victoria de Llaneros y Unión

Néstor Lorenzo mandó advertencia a todos los jugadores de la Selección Colombia
Selección Colombia

Néstor Lorenzo mandó advertencia a todos los jugadores de la Selección Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo