Envigado recibió a Millonarios en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur del municipio antioqueño, juego en el que los protagonistas no solamente fueron los futbolistas, sino que también unas avispas que hicieron parte del encuentro.

Cuando transcurría el minuto 53, el partido que iba ganando el equipo ‘naranja’, tuvo que ser detenido por parte del árbitro central, ya que se presentó una invasión de avispas al terreno de juego, las cuales empezaron a atacar a los futbolistas de ambos equipos, razón por la que los deportistas se tiraron al césped como medida de protección.

