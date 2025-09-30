El cantante de música urbana, Blessd, parece decidido a expandir su imperio más allá de los escenarios y las inversiones internacionales. Recientemente salió a la luz que ofreció una millonaria suma para quedarse con un equipo de la Liga BetPlay.

Publicidad

Publicidad

Es de recordar que el reguetonero ya es propietario del equipo Vendsyssel FF, de la tercera división del fútbol danés.

ver también “Millonarios no tiene nómina”: ¿Sentencian el futuro del Embajador con Hernán Torres?

En varias ocasiones Blessd ha dejado ver su afición por el fútbol y su deseo de invertir en ese rubro. Incluso, en alguna ocasión manifestó su intención de comprar al equipo de sus amores, Atlético Nacional.

El equipo colombiano que intentó comprar Blessd

Si bien su sueño es ser dueño del cuadro Verdolaga, recientemente se conoció que Blessd hizo una oferta de más de 10 millones de dólares por el Deportivo Pereira.

Publicidad

Publicidad

El cuadro Matecaña, que actualmente atraviesa una compleja situación económica con problemas de liquidez y deudas, se ha convertido en el foco de atención del cantante.

Blessd ya es dueño de un equipo de fútbol.

Aunque Blessd es un confeso fanático del fútbol, su potencial oferta económica no habría cumplido con las expectativas de la dirigencia del Deportivo Pereira.

Publicidad

Publicidad

El artista estaría dispuesto a presentar una propuesta que podría llegar hasta los 15 millones de dólares; Sin embargo, según el periodista Alexis Rodríguez, los directivos del equipo risaraldense no considerarían esta cifra como una propuesta seria y solo estarían dispuestos a entablar negociaciones a partir de los 30 millones de dólares.