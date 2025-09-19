El Fútbol Colombiano genera diferentes expectativas con el sistema de descenso que se implementaría en 2026. Carlos Antonio Vélez reveló la verdad sobre por qué no se acaba el promedio, sino que simplemente pierdan la categoría los equipos que queden últimos en la reclasificación.

En varias asambleas de los diferentes clubes del Fútbol Colombiano, con la Dimayor, se ha debatido sobre este tema, pero no hay cambios. El reconocido periodista estalló las redes sociales asegurando que esta no es la solución y que lo único que logran es llenar de populismo el FPC.

Carlos Antonio Vélez revela la verdad sobre el sistema del descenso en el Fútbol Colombiano

“Mentira piadosa… “que se acabe el promedio para descender”..( de boca para afuera todo es posible) pero miran la tabla y se derriten ( o se cag…) quieren q se vayan los grandes? Y quien sostiene el negocio? El promedio lo q busca es proteger a los q mueven el torniquete.. son ellos los q hacen posible q esto exista…

No mas hipocresía y mentiras!!! Eso del descenso directo es lo más populista y tribunero q hay… no mejora en nada el nivel como dicen.. el nivel lo mejoran cuando contaren menos viejos, menos caminadores, menos “figuras” decadentes, tengamos mejores canchas, menos aventureros disfrazados de técnicos y a los árbitros no los maneje Machado! Seguro!”, dijo el periodista Carlos Antonio Vélez.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos están de acuerdo con el periodista, sin embargo, también hay quienes están en contra y aseguran que el promedio debe desaparecer en el FPC.

Cómo se define el descenso en Colombia en 2025

Para el 2025, el promedio tiene en cuenta lo hecho en 2023, 2024 y lo que se haga en 2025. Con base a los 120 partidos disputados en estos tres años, 78 en el caso de Fortaleza y 40 en el caso de Llaneros y Unión Magdalena que llegaron de segunda división, se saca el promedio dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados.

En caso de empate en promedio de la tabla de descenso, hay hasta nueve criterios de desempate para definir los equipos que jugarán en la segunda división, según se mantuvo el reglamento de la Dimayor. El primero es “club con mayor puntaje obtenido de la sumatoria de la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR I y la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II”, seguido por la “mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra”.